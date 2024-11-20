強詞有理：最後的瘋狂

時日無多的拜登政府進入「最後的瘋狂」，決定放寬武器限制，准許烏克蘭使用美國提供的遠程導彈攻擊俄羅斯縱深地區，說是回應北韓派兵參與俄烏戰事，其實是想在下台前擴大戰爭，給特朗普留下一個無法收拾的爛攤子。你不是說要在24小時內結束戰爭嗎？我偏偏不讓你結束，至於此舉會不會引發第三次世界大戰甚至核大戰，只剩兩個月任期的拜老頭已不管那麼多了，「我死之後，哪管洪水滔天」。

英國和法國亦步亦趨，緊跟美國的做法，其他歐洲國家也蠢蠢欲動，大有一擁而上之勢。西方政客鐵了心要令戰火延燒，難道就沒有考慮過後果？與特朗普關係密切的富豪馬斯克認為，拜登是在鋌而走險，因為俄羅斯將會作出對等報復。

其實，這已不僅僅是鋌而走險，簡直就是玩火自焚。以戰鬥民族以牙還牙的風格，俄羅斯絕對不會白白捱炸，一旦被打痛了，必然會加倍還擊。根據俄羅斯兩個月前剛剛修改的核武政策，任何非擁核國家若向俄羅斯作出常規攻擊，而有關國家獲擁核國家支持，將被視為聯手攻擊俄羅斯，俄方將可使用核武回應。這不是開玩笑，俄羅斯已清清楚楚劃下紅線，西方若還不知進退，結果只能是玉石俱焚。

烏克蘭戲子總統澤連斯基一直懇求美國放寬武器限制，現在終於如願以償，自然歡欣鼓舞，聲稱導彈行動自然會說明一切。他未免高興太早了，俄羅斯遭到導彈攻擊，未必需要動用大型核武器報復，只需小型戰術核武器就足以摧毀敵人。普京曾經警告，俄羅斯擁有的戰術核武器比歐洲大陸多得多，即使美國把其核武器帶過來也一樣。最大的問題是，歐洲國家並不具備先進的預警系統，等於處於不設防狀態，根本經不起核武打擊。

覆巢之下，豈有完卵。核戰一起，烏克蘭固然將徹底消失，整個歐洲也將灰飛煙滅，美國也不可能獨善其身。過去兩次世界大戰，許多國家打得稀爛，唯獨美國絲毫無損，反而發了戰爭財而成為世界霸主，這次還能如此幸運嗎？

正如有人指出，拜登肆意玩火，不只是給特朗普留下爛攤子，也不只是製造短期危機，而是直接將美國推向戰爭前線，帶來無法挽回的災難。過去人們常喊「狼來了」，這次可能真的來了，美國霸權距離崩潰也許只差一場戰爭。不信？走着瞧好了！