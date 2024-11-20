龍吟虎嘯：風雨如磐 更具烈度

美國總統拜登就要執包袱走人，特朗普就要粉墨登場。拜登走人之前，十分渴望要在亞太經合組織會議期間和中國國家主席習近平會面，中方滿足了這個要求，拜登想以這次會面給他的「4年對華政策」畫上一個不可稱之為圓滿的句號。中國領導人則要以「中美風雨如磐、我自巋然不動的姿態、毫不客氣地警訓拜登，重申台灣問題、民主人權、社會制度、發展權利是中方4條紅線，不容挑戰」。

習近平還對拜登歸納總結了中美過去4年7條經驗及啟示：一是要對中美關係有正確戰略認知；二是言必信、行必果；三是平等相待；四是不能挑戰紅線、底線；五是多對話及合作；六是回應人民期待；七是展現大國擔當。中國領導人字字句句義正詞嚴，中國領導人4條紅線不容挑戰和7項經驗總結，為中美關係的現狀和未來定出了框架，不僅是講給拜登聽的，也是講給特朗普聽的。在美國政府即將換屆之際，中國領導人還表明中方願繼續保持溝通、拓展合作、管控分歧，努力實現中美關係保持穩定。

拜登4年來對華打壓、包圍、遏止可說完全失敗！他的施壓制裁、脫鈎斷鏈、小院高牆、去風險，他的推行所謂印太戰略、糾集盟友，威脅、圍堵中國；他的支持「台獨」，利用台灣棋子試圖挑起台海之戰，阻擋中國實現統一；他在南海利用某些國家挑戰中國領海主權、海洋權益……凡此種種都在中國有理有力有節的堅決反擊下，達到可恥失敗。拜登政府的反華之路根本走不通，而特朗普若要再硬幹的話，只會敗得更慘。

不過，特朗普其人比起拜登要鹵莽蠻橫，狂妄自大，中美國運之戰是他當總統時挑起的，拜登緊隨其後「擴大化」，然而無效。對此，特朗普很是憤怒，覺得拜登無用。特朗普現已組成「史上最強的反華團隊」，要對中國打一場更具烈度的經貿、金融、科技企業之戰。中國則嚴陣以待，反制反擊手段定會更加有力。