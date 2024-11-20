坦言集：拜登陰謀

美國總統拜登似乎想在任期餘下的約兩個月裏，在烏克蘭埋下地雷。剛剛，他批准了烏克蘭可用美國供應的遠程導彈，深入襲擊俄羅斯境內縱深地區。俄羅斯的非官方反應是，這會引發第三次世界大戰，隨後俄政府亦斥責會激化緊張局勢。特朗普陣營同樣表示會帶來第三次世界大戰。拜登政府此舉實在違反大選後政權輪替的過渡期內原則，原任政府不應有重大決策以影響下任政府。拜登剛與特朗普說和平順利地進行政權轉移，卻又下這重大的外交、政治與軍事決策，不會無意，必有所圖。

最簡單的解釋是，他想強迫特朗普政府接受拜登此舉的後果──把烏克蘭戰爭極大程度地惡化，使特朗普主張停戰的政策受阻。若澤連斯基即時用美製遠程武器襲俄，即使不攻擊莫斯科與聖彼得堡，但攻擊俄境內重要的油氣設施、基建和主要軍事基地，就算俄空防攔截成功，損失有限，俄羅斯仍然會視作開戰。美國對俄的開戰，俄的反應便不只在烏克蘭全面襲擊，而是不再作任何克制，並且會選擇美軍集結點或軍事基地進行襲擊。一是攻擊烏克蘭周邊鄰國，另一會是在中東的美軍基地，例如敍利亞。後者會有所節制，但前者會使美國與北約被迫作反擊，使戰爭蔓延惡化起來。

拜登這樣地對烏克蘭攻俄放行，澤連斯基必然執行他一直不停要求的攻擊。即使普京及特朗普不願意，也不能不循拜登設下的大坑跳下去。這會否演變成核戰或歐洲大戰，便要看普京與特朗普的政治魄力和智慧，怎樣制止戰爭升級。可是無論如何，拜登一旦啟動了這樣的戰爭邏輯，即使不演變成大戰，也會對特朗普上任後推動烏克蘭停戰帶來巨大阻力，拜登此舉是老謀深算，也是惡毒非常。

要挫敗拜登的陰謀，一是澤連斯基為討好特朗普以求保權位保命，不敢下令攻擊。另一是烏克蘭政權中人，包括烏軍知道其中包含的重大危險，毅然政變，阻止對俄襲擊，先休戰以待和談。烏方如有這樣的變化，俄方相信亦樂於休戰和談，拜登的陰謀反促成烏戰加快停戰和談步伐。

歐盟內部會因此分歧，波蘭會否正式出兵烏克蘭，捲入戰爭內，抑或是害怕大戰而退縮？匈牙利等前線國家亦要避免戰火蔓延。德法怎樣取捨？歐盟委員會主席萊恩等是否不顧一切堅持跟從美國？

世事如棋，烏戰下一步會向何方呢？