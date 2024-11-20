載客鐵騎自炒 2人昏迷送院

【本報訊】尖沙咀發生交通意外。昨晚9時許，一輛電單車沿柯士甸道西隧道往旺角方向行駛，至一右彎時疑失控撞壆自炒，鐵騎士及女乘客被拋出車外，雙雙倒地昏迷不醒，電單車則溜前約100米始停下，有途經駕駛人士停車協助及報案。救援人員接報趕至，將兩名傷者急送伊利沙伯醫院搶救。警員正調查車禍原因。