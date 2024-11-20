街頭飲酒被尋仇 印漢遭5同鄉斬手

兇徒斥事主毀店舖 狠劈16刀 南亞兵團反目成仇又釀血案！昨日凌晨時分，執法部門接獲報案，指一名印度漢與朋友在西區街頭飲酒聊天時，5名同鄉大漢駕乘私家車前來，其中為首的司機控訴事主破壞其店舖，繼而聯同4名同夥揮刀施襲。事主雙手連捱16刀流血，其後清醒被送院治理。警員正調查案件背後的來龍去脈，全力緝捕在逃兇徒。

施襲後開車絕塵而去 昨日凌晨零時許，一名23歲印度籍男子與友人在干諾道西118號外飲酒期間，一輛黑色私家車突然駛至，停在二人面前，5名同為印度籍的男子緊接跳出車外，當中一人為私家車司機，他指摘事主較早前破壞他的店舖，惟遭事主矢口否認。雙方一言不合，5名大漢各自取出一把長約30厘米的西瓜刀發起襲擊，他們斬傷事主的雙手手臂，並於逞兇後折返車上，往堅尼地城方向絕塵而去。

消息指，事主持有香港身份證，無業，據報他遇襲時已經飲醉酒，其雙手手臂各有8處傷勢，每道傷口長約10至15厘米，他其後由救護車送往瑪麗醫院治理，現時仍在病房留醫。另外，涉事私家車駛抵現場後不久，事主的同行友人一度離開，並無目睹事發經過。

緝5名30至50歲兇徒 警員到場兜截，惟未有發現疑人蹤影，正翻看現場一帶的「天眼」片段，追查事件經過及行兇動機。執法部門將案件列作「傷人」，正追緝5名兇徒歸案，當中涉案司機年約40至50歲，肥身材，身高約1.8米高；其餘4名兇徒年齡介乎30至35歲。