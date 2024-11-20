天文大潮多區水浸 沙頭角沖出蟒蛇

【本報訊】本港昨日天氣轉涼，天文台表示，受東北季候風及與熱帶氣旋「萬宜」相關的雨帶影響，昨晨氣溫顯著下降，天文台曾錄得最低氣溫19.4度，是今年入秋以來的最低紀錄，而一號戒備信號生效一日半後，天文台於昨晚10時10分取消所有熱帶氣旋警告。

民安隊涉水而行 不過，「萬宜」襲港期間，恰受天文大潮、東北季候風共同影響，前日及昨日正值天文大潮，本港多處沿岸較低窪或當風地區出現水浸，大澳、沙頭角途人要涉水而行。有議員則在社交平台上載影片，可見中英街的附近街區內部被水淹沒，水深約兩呎。有沙頭角居民更拍到蟒蛇湧上岸。

民眾安全服務隊昨日凌晨在社交平台上載圖片，可見有不少居民、隊員涉水而行，民安隊協助有需要的居民把雪櫃和其他家具雜物升高、為居民搬運沙包等，指在風暴「萬宜」、東北季候風和天文大潮的共同影響下，個別沿海低窪地區的水位比正常潮水升高約0.3至0.6米不等，出現輕微水浸。

渠務署亦在社交平台表示，前日晚上大澳、鯉魚門及沙頭角的水浸深度最高約為300毫米，而城門河畔最高的水浸深度約為500毫米。署方派員在鯉魚門、大澳及沙頭角等多個沿岸較低窪或當風地區駐守，並已實施相應措施，包括檢查排水渠狀況、檢查已安裝的可拆卸式擋水板、設置臨時水泵、於水浸較深地點加置沙包及加裝臨時行人步道等，以減低對居民造成的影響。