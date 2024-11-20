4大臭劣公廁 團體促整治

地面積水設施老舊 廁格骯髒標誌不清 公廁往往予人又臭又髒之感，昨日為世界廁所日，有團體為全港公廁進行選舉並一評高低。香港廁所協會昨公布香港最佳公廁選舉結果，金獎為荃灣海興路公廁。但不是每個公廁表現理想，本港仍有不少急待改善的公廁，如荃灣街市（地下）廁所、元朗兒童遊樂場公廁、大元村公廁和大館公廁。上述公廁普遍衞生情況惡劣、地面滿地積水、設施破損及殘舊、廁格內極度骯髒和標誌極不清晰等。協會表示有許多內地遊客前往大館「打卡」，館方需要盡快提升和改善形象。

荃灣海興路奪最佳公廁殊榮 香港廁所協會早前巡查全港300多個廁所，由荃灣海興路公廁獲得金獎，該公廁由食環署管轄，位於海旁，是一個圓形獨特設計的公廁，內部光線充足，並設有飲用水設備，方便市民使用；銀獎為欣澳公廁，由食環署管轄，整潔程度和衞生環境良好，公廁保持無異味；而銅獎得主則為佐敦覺士道公廁，由康文署管轄，曾是2021年選為最急待改善公廁之一，經過最近的改善及翻新後，整體設施狀況良好，公廁的地面保持乾淨。此外，新娘潭郊野公園公廁及天水圍+WOO嘉湖商場則分別獲得最佳環保公廁獎及最佳商場公廁獎。

元朗兒童遊樂場「過門不敢入」 經香港廁所協會今年巡查後，荃灣街市（地下）廁所、元朗兒童遊樂場公廁、大元村公廁、中環大館公廁則被評為最急待改善公廁。它們都分別有地面積水較多、設施殘破、有異味等問題。其中，元朗兒童遊樂場公廁被形容「廁格內極度骯髒，即使人有三急，亦過門不敢入」。

協會提出一些改善措施，包括公廁可設兒童廁所設施，除了提供小型設施，亦可在女廁加裝坐地尿斗，方便女士帶6歲以下男童使用。公廁標誌亦應設計清晰、使用國際通用的圖形符號會更便於理解、統一設計，能使公共空間更整潔有序，提升城市形象和美觀。協會又建議，政府可考慮設置男女共用公廁，她認為這種設計不僅提高廁所的使用效率，還能夠靈活應對不同時間段的需求，香港也可引入「女性尿兜」，以解決女廁排隊問題。

荃灣海興路公廁內部光線充足，並設有飲用水設備。（黃仲民攝） 2024年香港最佳公廁選舉