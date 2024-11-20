醫健：健康在您手：如何挑選合適的健身鞋

選擇健身服裝時，大家普遍會考慮透氣度、舒適度及是否快乾物料等。然而，無論是健身新手或老手，對健身鞋均感到陌生，甚至對如何選擇合適的鞋感到困惑。「工欲善其事，必先利其器」，好的裝備能提升訓練表現，但是否所有類型的訓練鞋都能適合健身？

先了解個人訓練內容及強度 訓練種類繁多，未必有一雙訓練鞋符合所有運動模式，可先了解訓練內容及強度再作考慮。健身訓練項目主要有：負重訓練、器械訓練、徒手式肌力訓練、功能性複合式訓練、HIIT （高強度間歇訓練）、壺鈴訓練及有氧運動等。一雙適合的訓練鞋，除了增加足部連接軀幹的穩定性外，也可加強活動幅度，幫助發力並維持動作流暢性。

站立的動作需將重量由下而上拉動或推動。如果在訓練時，足部的支撐點移動或不穩，會直接影響訓練質素，最壞的情況是增加受傷風險。例如深蹲時不宜穿慢跑鞋，因其鞋底設計是為了緩衝，一般會較厚及軟身，可導致雙腳不穩定。試想像自己踏在軟物上訓練，如長期穿着慢跑鞋，足底肌肉亦會逐漸乏力。

深蹲時應選平底偏薄鞋底，鞋頭不能太緊，盡量增加腳板與地板的接觸感。

負重訓練則追求更高穩定性，鞋底應較硬和薄，包裹足部的範圍較多，鞋底坑紋亦不會比跑步鞋薄，有一定的抓地能力；而進行硬拉等複合式訓練時，會同時鍛煉多個肌群，足底須具良好的感受度與重心保持中立，才能發揮最佳表現。

選擇合適的訓練鞋前，先要了解個人健身目標，並依據運動強度和習慣來挑選，切記保護雙腳才是最重要。如有需要可諮詢專業人士意見。

聖雅各福群會 賽馬會We WATCH優活健康計劃 健康管理教練梁倬卿

聖雅各福群會