東呼即應：港鐵開餐吸電子煙 奇人盡現

【本報訊】港鐵車廂內不准飲食的規矩可謂人所共知，偏偏有人不守規矩，換來網民狠批。早前網上流傳一張相片，相中一名年輕男子公然在港鐵車廂中間「開餐」，坐在一個疑似樂器箱上「歎」牛肉飯，又將一袋外賣、餐具包裝等擺在旁邊地面。雖說男子身旁站滿其他乘客，但他仍戴上耳機食得津津有味，享受「鐵路便當」。不過，根據《香港鐵路附例》規定，若乘客入閘後違規飲食，可被罰款2,000元。

在香港搭港鐵吃飯已經夠誇張，竟然有人更公然在車廂吸煙！另一條網上流傳影片顯示，一名女乘客坐在關愛座上，又將手上的袋子放在旁邊另一個關愛座，一人霸佔兩個座位之餘更一邊玩手機，一邊「吞雲吐霧」，施施然在車廂吸食電子煙。有旁觀者看不過眼，拍片放上社交平台，質問為何現在的人誇張到在港鐵吸煙。事實上，《香港鐵路附例》亦列明，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部分吸煙，則任何人不得在該部分吸食或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙，或無遮蓋火燄，違例者可被罰款5,000元。