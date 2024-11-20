東呼即應：殘疾者少支援陷被動 東呼即應揭空談共融

泊位常被濫用

泊位常被濫用 暢道46%未竣工 斜道輪椅不通 香港貴為「國際大都會」，不過殘疾人士的生活卻受諸多掣肘。雖說本港有平等機會委員會，說會「致力推廣平等機會，消除歧視」，不過口號說得好聽，歧視事件卻仍舊頻生。日前巴黎殘疾人奧運會「雙金」得主何宛淇到銅鑼灣一間餐廳用膳，豈料侍應以「輪椅阻住大家行」為由拒絕她入內，令她慨嘆「難怪愈來愈少人在香港消費」。而曾坐輪椅攀上獅子山的前「亞洲攀石王」黎志偉亦向《東呼即應》申訴自己曾遭遇類似事件，甚至平日駕車外出時，殘疾人士專用泊位亦常被人濫用。政府推出「人人暢道通行」計劃12年，惟路政署指出計劃仍有46％項目尚未完成。有議員認為，香港對無障礙環境及設施的討論存在多時，惟實際進度仍有待加快。

前亞洲攀石王 申訴生活受掣肘 曾是攀石運動界精英、4屆亞洲攀石錦標賽冠軍的黎志偉於2011年遇到交通意外，導致下半身癱瘓，要用輪椅代步。他本月初光顧屯門友愛邨街市一間麵店，卻遭到店員拒絕入內。當時他坐着一張大小與正常椅子相若的小型手動輪椅，到一間有空位的麵店用餐，卻被店員攔住，反覆說道「你走吧，我們不做輪椅客（生意）」。黎又提到，到學校及體育館教班或分享時，發現部分學校將傷殘廁所封閉，甚至改建或存放雜物，令輪椅人士無法使用。平日亦經常有一些沒有「傷殘人士泊車許可證」的人士違泊，供工人搬貨、放雜物，甚至有地方的傷殘人士車位被放置雪糕筒、欄杆或鐵鏈，防止其他人泊車。

麵店逐輪椅客 東呼落區問因由 《東呼》記者到涉事麵店了解，店員就以「地方窄」為由，擔心傳菜時會撞到其他客人，故不接受輪椅客。記者就情況向平機會了解，平機會回覆指，若服務提供者在無合理理由下，基於某人的殘疾而拒絕提供服務，導致他們遭受較非殘疾人士差的待遇，除非提證明服務會造成「不合情理的困難」，否則可構成違法歧視。

據平機會指，今年首9個月共有426宗根據《殘疾歧視條例》提出的投訴，當中有78宗涉及貨品、服務、設施的提供。香港傷殘青年協會傷青大使康俊欣指，曾有輪椅人士於繁忙時間乘車，被司機說「為甚麼繁忙時間都出來添亂呢」，而輪椅使用者亦經常要與攜帶行李的乘客爭用「多用途空間」。事實上，輪椅人士有權在任何時間使用公共交通工具，希望市民大眾能製造一個多元共融的空間，給殘疾人士多一點包容和體諒，而政府亦要多加教育，令公眾認識和了解殘疾人士的需要和能力、消除偏見，大公司亦可定下明確指引，保障殘疾人士免被歧視。

據政府統計處的人口推算，65歲及以上長者人口將由2021年的145萬，上升至2046年的274萬，屆時每3名港人就有多於一人是長者，而本港殘疾人士亦有約53萬人。政府2012年推出「人人暢道通行」計劃，為公共行人通道加建升降機和斜道等無障礙通道設施，方便長者、殘疾人士等有需要人士出行。不過路政署回覆就指，截至今年8月31日，計劃加建的384個項目中，只有207個項目已完成，另外172個項目正在施工，餘下4個項目則會盡快開始施工。換言之，12年過去，仍有近46％項目尚未完成。

議員江玉歡認為，「計劃」以「分餅仔」形式，於每區區議會落實約3項改善工程的做法並不科學。政府應收集殘疾人士數據，針對集中地區建設無障礙設施。江又表示，無障礙環境討論多時，進度仍有待加快。她曾見過一些80至90年代落成的港鐵站仍未設升降機，亦有很多地方維修時，在升降機門口掛上告示，令不少輪椅人士都「望門興嘆」，希望政府在建設無障礙設施外，亦要加強審視維修工作。

暢道46%未竣工 傷殘人士泊位被放雪糕筒防止泊車。 斜道輪椅不通 左圖：麵店職員（右）指擔心傳菜時會撞到其他客人，稱舖內面積較窄（右圖），故不接待輪椅客。 黎志偉因車禍致半身癱瘓，平時出入以輪椅代步。 東呼即應、功夫茶爆料熱線