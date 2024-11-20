童樂居擬明年斥180萬裝60組AI鏡頭

【本報訊】本報在2021年率先揭發童樂居爆出虐兒醜聞，立法會福利事務委員會昨探訪後，有出席議員引述童樂居表示，計劃明年初以180萬元設60組人工智能（AI）鏡頭。議員又透露童樂居已增加曾任紀律部隊的「守護兒童顧問」，以及「審核風險委員會」處理並調查內部投訴。

2年時間訓練分辨可疑動作 議員聽取保護兒童會代表簡介服務和營運情況，其後參觀童樂居的設施和環境，同時亦參觀了香港保護兒童會轄下的香港空運業界嬰兒園和兒童及家庭服務中心。就相關人工智能鏡頭，議員鄧家彪透露相關費用由馬會資助，預料明年初安裝，以兩年時間訓練人工智能，期望相關鏡頭能分辨有可疑的動作和誤報。

現時童樂居有至少100名3歲或以下嬰兒，鄧家彪透露童樂居已增加一名曾任職紀律部隊的註冊社工作「守護兒童顧問」，認為該人士有足夠專業知識、執法經驗及法律知識。他又指新增設的「審核風險委員會」會處理並調查內部投訴，認為童樂居更換主席之後讓他們有信心。

立法會福利事務委員會主席管浩鳴則指童樂居現時在心理和行為上有加強僱員培訓，防止有入職已久的員工放鬆警惕。