啟德體育園周末5000人演練試承載力

【本報訊】啟德體育園在本周六（23日）會進行5,000人參加的大型演練，演練活動會加入不同情景要求，以評估有關場地及其周邊配套設施在舉辦最高可容納人數活動時的承載能力，港鐵啟德站及宋皇臺站在當日會實施特別安排。

分批離場 考應變客流管理 該項演練活動於本周六下午3時30分在啟德體育園的啟德青年運動場舉行，活動至晚上約8時45分結束。演練會測試青年運動場可容納人數上限，之前兩場測試賽即足球及欖球賽事時，入場觀眾都是採自由座，今次演練則會安排特定座位，即首次有5,000人按座次進場和就坐於指定座位，藉此測試進場所需時間和指示清晰度。

第一次離場測試下午約5時進行，參與者將分批、每批約1,000人離開青年運動場，徒步前往港鐵宋皇臺站乘港鐵到啟德站，然後步行返回青年運動場並按原定座位就座；第二次離場測試晚上約7時30分開始，參加者分批離場前往啟德站，入站後可乘坐港鐵離開，演練隨之結束。測試還包括進場安檢和驗票流程、場內標示和指定座位安排、應對突發事件的跨部門協作能力、進場和離場時人群管理、港鐵客流管理措施。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲表示，港鐵早前已進行一系列的預備工作，以應對今次的演練，其中包括在啟德站及宋皇臺站加設大型標示，而在演練的特定時段會在啟德站實施客流管理或單向進出措施，屆時乘客在D出口只准入站，不准出站，A出口則只准出站，不准入站，並會在傍晚部分時段加強屯馬綫列車的服務。