與債權人達成協議 曹貴子破產呈請獲撤銷
【本報訊】近年屢次被指借款未還，遭不同人士入稟追債的商人曹貴子，於今年9月遭其中一名債權人入稟高院作破產呈請，案件昨在高院提訊。呈請方指，與訟雙方已達成協議，呈請方申請撤回呈請。高院聆案官廖文健最終將破產呈請撤銷。
合共被追債達5.7億
呈請人為蔡振忠，答辯人則是曹貴子。翻查資料，截至本年6月，曹貴子分別被不同債權人士追討472萬元至2.2億元不等的貸款，合共被追債高達約5.7億元。
除個人債務外，康宏環球全資附屬的康宏財務，於2018年亦曾入稟高院民事控告曹貴子及一批被指與曹有關連的個人及公司，指其在決定利用康宏放貸及收購公司時處理不當，令康宏蒙受巨額損失，因此向被告索償逾7.1億元。上訴庭在2020年下令凍結曹貴子超過7.6億元。兩家公司於同年入稟高院向曹追討逾3億元，向高院申請解凍曹貴子部分資產以執行判決。高院於今年6月頒下判詞，批准有關申請。判詞透露，曹貴子曾不諱言自己債台高築，無法償還，表示很大機會即將面臨破產。案件編號：HCB 6528/2024
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