明年上半年 推93項盛事招客 冀掀33億消費額

主打文化藝術活動 料84萬人參與 本港極力催谷「盛事經濟」，明年上半年擬舉辦93項盛事活動，當中包括14項跨年活動，主打文化藝術的活動則佔30個。不過，明年上半年的盛事數量較今年上半年過百項略少。港府指，明年上半年的活動料帶來33億元消費額，及18億元經濟增加值（附帶的經濟效益）。財政司副司長黃偉綸指，當局會繼續「主動出擊」，招攬國際盛事在港舉行，重量之餘亦會重質。

港府昨公布2025年上半年香港盛事年表，宣布明年上半年會舉辦30個文化藝術活動；其次為26項會議及展覽活動；15項體育及賽事；節慶、匯演及嘉年華亦佔12項，金融、經濟及創科類活動則有10項。

文化藝術活動中，明年1月份有香港藝術館、法國橘園美術館及奧賽博物館聯合籌劃「塞尚和雷諾阿的世界」，是首個以兩位大師做主題的展覽；3月則有在西九文化區M+博物館舉行的特別展覽「畢加索：與亞洲對話」。

啟德體育園辦國際性賽事 體育及賽事方面，啟德體育園明年啟用，除會舉辦國泰航空／滙豐香港國際7人橄欖球賽外，亦會在1月舉辦IBF保齡球世界盃及殘疾人保齡球錦標賽。而渣打香港馬拉松、世界女排聯賽及香港國際龍舟邀請賽亦會續辦。

黃偉綸指出，明年上半年盛事有望吸引84萬旅客參與，料較今年上半年多50%，並帶來33億元消費額及18億元經濟增加值，亦較今年上半年分別多40%及30%。

旅遊發展局總幹事程鼎一表示，3月起成立盛事拓展專組，獲多個品牌及體育總會接洽50多次，共處理近100次查詢，體育、藝術文化及表演娛樂各佔三分之一，當中20個確立為盛事或有潛力做盛事，部分亦已納入明年盛事年表。

程指出，活動單位較關注有否適合場地，政府的支持及配合，乃至宣傳渠道，而旅發局亦有協助。他舉例，下月初舉辦的「Pokémon Go City Safari」，寵物小精靈訓練員將在港展開冒險，在6條設計路線游走港九新界，捕捉香港特別版精靈，料能吸引一萬人參與。旅發局除協助宣傳及物色場地，亦邀請海外KOL（網紅）參與，及建議路線加入熱門景點，以便精靈訓練員邊捉精靈，邊欣賞香港美景。

過去有人質疑金融會議等被納入盛事年表「造數」，程指出，會考慮活動在行業及全球/亞洲方面有多重要，若活動在相關行業B2B（企業對企業）對全球/亞洲具一定地位，當局都會考慮納入到盛事年表內。

無人機表演會設後備方案 對於過往有無人機表演因天氣問題而取消，黃偉綸表示，深圳部分無人機表演則縮減規模下如常表演，而當局已吸取經驗，會預定兩個版本，一旦天氣差時會有低密度版本的表演。

明年上半年精選盛事活動