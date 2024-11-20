機場工傷頻生 團體促勞處徹查

【本報訊】近年機場工業事故頻生，以工程和非工程類別計算，2023和2024年各有3宗死亡事故，2024年另有5宗重傷個案，其中兩人更需要截肢。工業傷亡權益會指出，涉事總承建商之一北京承建涉及當中共一死一昏迷兩人截肢的嚴重工業事故，對此十分關注，並要求勞工處必須徹查意外原因，並公布調查結果，讓業界參考，防止同類意外再次發生。

提出3大質疑 工權會指出，多宗事故均有機會涉及機械操作問題，包括操作不當、個人疏忽、或有機械安全設備不足等，當事故都發生在某幾個承建商的地盤內，就必須跟進是否一定程度地反映了涉事地盤的培訓和管理出現問題，尤其是最近兩宗死傷意外都涉及《補充勞工計劃》下的內地勞工。工權會提出3大質疑，包括「《計劃》下內地勞工有否接受專業培訓？包括機械設備的使用及個人防護裝備的應用等」、「兩地文化差異，有否造成溝通和訊息傳遞問題？包括看待職業安全是否大有不同」，以及「政府引入外勞時，有無確保他們接受足夠培訓？承建商聘用外勞前，如何把關他們有相應的安全知識，而入職後的訓練是否足夠？」

此外，工權會提及在政府和業界推動「4S」的勢頭下，認為移動機器都安裝了AI人工智能鏡頭或其他科技防護裝置後意外應可減少。而業界早有聲音要求修例，工人必須接受正規訓練才能操作升降台，而非現今只需完成基本簡介，惟這些意見多年來都沒有被政府部門及議會等採納，擔憂此類涉及升降台操作的事故還會陸續有來。工權會認為，無論培訓的改革還是科技的運用，都是未來確保職業安全的不二法門，政府當局和業界都需要拿出決心來做好安全工作，吸取過去的教訓，嚴謹地為安全把關。