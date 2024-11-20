育兒重擔 僅2%公屋戶想生

住居屋盼有子女相伴 比率一半半 香港生育率在2022年跌至全球最低，政府過去兩年推行多項鼓勵生育的政策。香港民意研究所昨發表以生育率為題的調查結果，發現住屋屬於影響生育意願的重要因素。其中在18至39歲的未曾生育人士中，僅得2%公屋住戶表示希望生育，高達80%表明不想生；私樓住戶中，只有約三分之一受訪者表示想生兒育女，不希望生育的佔近半數。在3個住屋類別之中，最想生育的是居屋戶，有52%。

香港民研在今年10月進行網上組群民調。若以物業擁有權作分類，調查發現即使是自置私樓戶，也只有32%表示有生育意願；而最低生育意願的是租住公屋戶，只有2%；其次是租住居屋或私樓戶，有6%，最高的是自置居屋戶，有52%。

對於上述的調查結果，香港民研指雖然居屋住戶的生育意願遠高於其他住屋類別，但能夠成為自置居屋戶的人並不多，政府自去年起推出「家有初生優先選樓計劃」，讓有初生嬰兒的家庭享有攪珠配額及優先揀樓，但暫時未知成效如何，又認為抽不到居屋的市民仍然佔大多數。

不吃不喝16.7年始能置業 香港民研又引用國際調查機構的最新報告指出，香港連續14年成為全球樓價最難負擔城市，在2023年香港樓價負擔比率為16.7倍，即一個家庭需要不吃不喝16.7年才能夠置業，較悉尼、溫哥華、聖何塞及洛杉磯還要高，認為沒有抽到居屋的市民或難以進入私樓市場，惟投入租務市場的市民生育意願似乎又會較低。調查機構又指民調深入了解生育率低的問題，指出生育不僅是個人抉擇，更反映出城市的結構性問題。

議員陳學鋒認為公屋輪候時間長，若一對夫婦能成功排到公屋大多年紀較大，故生育意願低屬正常，反而年輕夫婦成功購買居屋的機率高，相對地也會更願意生育。他續稱，考慮到經濟壓力問題，雖然私樓住戶的經濟能力較好，但同時也會更希望提供良好教育和物質予子女，「生小朋友會諗多咗嘢」故而未必願意生育。

對於如何鼓勵市民生育，他則指作為家長最擔心的是子女的醫療和教育問題，建議政府對初生嬰兒家庭提供更多照顧支援，同時長遠要令香港教育更加提升，讓家長放心在港養育子女。