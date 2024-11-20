體總管治檢討 傳涉6大範疇

【本報訊】港協暨奧委會將於今日公布「體育總會機構管治和運作」檢討結果，並向轄下體育總會或機構進行簡介。消息人士指涵蓋6大範疇，包括董事局管理、有關運動員選拔、各總會會籍、教練及裁判管理等，並有243個細項。報告公開後將有兩年時間予各體育總會或機構作出優化，港協會有監督及協助以落實報告內容。

料兩年內落實優化措施 消息人士指港協完成對所屬70多個體育總會的管治和運作的檢討，猶如完成一次「體檢」，現時港協屬下70多個總會或機構約六成符合要求，較預期理想，其餘四成則存在進步空間，理解部分屬會或機構的管理人員屬義務性質，往往面對條件限制，或力有不逮從而出現甩漏情況，港協將提供建議和支援，給予兩年時間落實指引優化措施。消息人士表示考慮到總會或機構的規模及背景不一，不會「一刀切」列明對各總會的要求，亦沒有定績效指標（KPI）。

雖然港協不干預個別總會運作，但關注負責人的職位任期，消息指要列明各職位的權責分工，建議仿照國際奧委會的做法，主席可連任，但最多只可做12年。強調有關建議不是硬指標，歡迎屬會或機構提出更好的建議，總之職位不能長期把持，必須讓新血有接班的機會。

在運動員選拔方面，報告會要求遴選過程公開，以及可讓公眾監察，包括列出更多遴選規則、過程中除了考慮成績，亦要有鼓勵後進的元素。若有管理不善的屬會或機構，懲處手段是有關負責人在適當時候下台，不會觸動屬會或機構以免影響運動員。