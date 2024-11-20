少於1% 兩電明年加費 專家稱算克制

中電0.98% 港燈0.9% 兩間電力公司昨日向立法會交代來年加價的計劃，明年平均淨電費雖只按年加少於1%，但淨電費與今年11月比較，中電用戶明年1月淨電費將增加3.1%；港燈則會加2.3%。兩電解釋，極端天氣下需改善電力基建，又要淘汰燃煤發電機組等，令營運成本上漲，再加上燃料價格波動，需要加電費應對開支增長。有能源學者認為兩電是次加幅算克制，未來數年發電成本隨電力基建運作而上升，預計未來數年港人的電費開支會續向上升。港府則指已做好把關，會控制兩電加幅。

立法會環境事務委員會昨日開會，與兩間電力公司討論周年電費檢討，中電指，明年的基本電費將增加1.4仙至每度電98仙，年度燃料調整費則維持每度電46.3仙水平，平均淨電價加至每度電144.3仙，按年多1.4仙（0.98%）；港燈基本電費則將增加3.4仙至每度電122.9仙，年度燃料調整費則訂在44.1仙水平，平均淨電價為每度電167仙，按年升1.5仙（0.9%）。

然而，燃料費在年內下跌，今年11月中電燃料費僅每度電43.3仙，低於年度檢討，淨電價僅139.9仙；同期港燈則為163.2仙。若與今年11月比較，中電明年1月淨電費將增3.1%；港燈則加2.3%。港燈又指加電費後，80%以上住戶的開支會按年增加不多於10元。以每月用電量300度的住宅客戶為例，明年1月的電費將為397.05元，較今年1月的392.55元，輕微高出4.5元。

中華電力總裁羅嘉進解釋，物料成本增加及勞動力市場緊張等導致公司營運支出增加，又說一直審慎控制成本，減低加電價的幅度。港燈董事總經理鄭祖瀛則指，燃料價格現時總體趨勢較為平穩，但仍然偏高。而受到地緣政治影響，燃料價格將來仍有機會大幅波動。

議員陳克勤表示，縱使兩電加幅輕微，但已向社會發放負面訊息，「今日加電費，聽日就巴士加價，後日就煤氣加，再後日可能電車加，個加風就係咁一路掀起。」他質疑當局的把關力度，又促加大輸入內地核電穩定電費。世界綠色組織行政總裁余遠騁表示，兩電是次加幅相對克制，亦見到兩電預期燃料費開支會上升，相信與國際形勢有關，油價「得閒又會扯番高」，令兩電不敢過分下調燃料費。另一方面，兩電天然氣發電機組及液化天然氣接收站啟用後逐步入帳，亦會加重發電成本，再加上極端天氣增加下，兩電需加固基礎建設穩定供電，料亦令投資增加，令電費會持續增加。

當局擬輸入內地零碳能源 環境及生態局局長謝展寰表示，港府在去年審核2024至2028年的5年發展計劃時已把關，只接納絕對有必要的發展，在今年亦嚴格審核售電量及燃料開支預算等數字，以控制兩電加價幅度。他又指已有計劃輸入內地零碳能源，正與內地當局商討，初期預料會輸入核電，亦已計劃在將軍澳132區建大型接電站，再將電力分配予兩電，計劃預期會於2035年前落成。

近年兩電淨電費調整及3人家庭電費變化