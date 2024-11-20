初選案判決：前泛民議員抗爭派 對法律無知獲減刑

【本報訊】初選案中有36名被告的量刑起點均為7年監禁，包括多名前泛民立法會議員，如林卓廷、毛孟靜及梁國雄等，也有屬抗爭派陣營人士，例如黃之鋒、何桂藍及岑敖暉等。他們不少都因以往公共服務，以及對法律的無知而獲額外減刑。至於伍健偉及林景楠，因在較遲階段認罪，只獲20%刑期扣減。林景楠雖曾為控方作供，但法庭認為其證供無甚作用，不就此給予額外減刑。

毛孟靜曾道歉表示後悔 法官在量刑時，除卻首要分子戴耀廷、區諾軒、趙家賢及鍾錦麟，以及罪責較重的5人，即梁晃維、張可森、鄒家成、楊岳橋及吳政亨外，其餘36人的量刑起點均為入獄7年。法官指，該36人全是初選候選人，法庭考慮過他們在謀劃中各自的角色後，裁定他們是「積極參加者」，在謀劃中不可或缺。沒有他們的參與，謀劃根本不能開展。

其中判詞提及，前立法會議員毛孟靜在自行撰寫的求情信道歉，表示後悔。法官稱，毛孟靜同意，一旦當選，便會無差別否決財案，屬積極參與謀劃。毛孟靜的丈夫身體欠佳，固然令人同情，但這不構成減刑因素，判她監禁4年2個月。至於林卓廷及梁國雄，兩人過往都有刑事定罪記錄，並經審訊後被裁定罪成，除因對法律的無知減刑3個月外，沒有其他減刑因素，判兩人入獄6年9個月。

抗爭派之中，黃之鋒是在法庭保釋期間犯案，他在求情文件裏，沒有提及對法律無知，因此不就這點額外減刑。除認罪扣減外，沒有其他減刑原因，判他入獄4年8個月。

何桂藍唯一無求情被告 同樣地，岑敖暉沒有把對法律無知視為求情理由，法庭只就其過往參與的公共服務，額外減刑兩個月，判囚4年6個月。何桂藍則是本案唯一沒有求情的被告，法庭最終判她入獄7年。