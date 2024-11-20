初選案判決：官：楊岳橋具領導地位 量刑起點較高

【本報訊】45名罪成被告中，法官裁定4人是「首要分子」，其餘41名被告均屬「積極參加者」。而該41名被告中，有5人的量刑起點較高，他們分別是「墨落無悔」聲明3名發起人梁晃維、張可森及鄒家成；公民黨楊岳橋；以及被控方指為初選組織者、「三投三不投」聯署發起人吳政亨。5人的量刑起點分別為7年6個月至8年監禁，並因應個別情況給予減刑。

法官指，前公民黨黨魁、大律師楊岳橋參與謀劃時積極行事，具領導地位，證據包括2020年3月25日的記者招待會。法官指不會就《港區國安法》生效前的行為懲罰他，但這正給予了一個背景，讓法庭釐定被告的參與程度。最終就楊的量刑起點定於8年監禁，除認罪扣減外，法庭接納他有悔意、重犯機會低，及過往曾參與公共事務，額外減刑3個月，最終刑期為5年一個月。

「墨落無悔」確保謀劃成功需加刑 另外，法官指出，不認罪的吳政亨發起「三投三不投」聯署，國安法生效後，他仍支持「攬炒」。而在2020年7月3日，他於《蘋果日報》登全版廣告，鼓勵初選敗選者不要參與正式選舉，裁定他是「積極參加者」，採納7年6個月監禁為量刑起點。因他可能受戴耀廷誤導，才誤信謀劃合法而行事，故減刑3個月至監禁7年3個月。

針對「墨落無悔」聲明發起人梁晃維、張可森及鄒家成，法官指有關聲明在整個謀劃中，或許並非扮演重要角色，但反映了被告盡一切所能團結眾人，確保謀劃成功，比其他同為初選候選人的被告更積極。法官認為這是加刑因素，把3人的量刑起點同定於8年監禁。張可森及梁晃維獲認罪扣減，同時間，3人因對法律無知獲額外減刑，最終張及梁判囚4年11個月，不認罪的鄒家成判監7年9個月。