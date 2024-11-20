黎智英涉違國安表證成 料今日自辯出庭

被控勾結外力 發布煽動刊物 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今天將會踏入第93日審訊。法庭早前裁定黎智英面對的3罪均表證成立，料黎智英今日會出庭自辯。

本案在2023年12月18日正式開審，由3名國安法指定法官李運騰、杜麗冰及李素蘭審理。至今年6月11日，控方正式完成舉證。黎智英一方之後作中段陳詞，要求法庭裁定黎面對的3罪表證不成立。法庭最終駁回黎的申請，裁定黎智英面對的3項控罪均表證成立。

旗下3間公司不傳召證人 黎智英當時表示將會出庭自辯，同屬被告的壹傳媒集團旗下3間公司則不會傳證人。因應法官日誌等因素，押後至今日繼續審訊，屆時料正式展開辯方案情。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另外單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑。

上述被告中，李宇軒、陳梓華、張劍虹、陳沛敏和楊清奇先後以從犯證人身份出庭頂證黎智英。前蘋果高層周達權則以特赦證人身份作證。控方在審訊期間，亦播放多段與案有關的錄影，包括黎智英主持的線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」片段來舉證。案件編號：HCCC 51/2022