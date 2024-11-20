200人排隊旁聽 警員荷槍戒備

本宗涉及泛民47人的初選案於昨日判刑，45名罪成的眾被告分別被判監4年兩個月至10年不等。本案就不認罪的被告原定90日審期，自2023年2月開審，最終審訊延長至118個工作天，整個法律程序耗時逾年。而自被告遭起訴至判刑，更橫跨3年8個月。

案件昨在西九龍法院（暫代高院）判刑。早在3天前，西九龍法院外已出現「排隊黨」，本港及境外媒體提前在庭外貼紙報上機構名稱排隊。昨早6時，法庭外開始出現人龍，多個外國或境外團體駐港機構亦派員到庭聽審，如歐盟代表、澳洲駐港領事館人員等。昨日本港正值一號風球，天空時降毛毛雨，早上8時前後，現場已有200人等候，排隊人龍由法院大樓向外延伸，一直排向英華街方向。排隊人龍中有不少曾活躍政圈的面孔，如社民連、原職工盟的人士。執法部門昨亦高規格維持秩序，不但法院門口有嚴密保安，法庭外亦有多輛警車壓陣，亦有警員荷槍實彈作戒備。