鐵飯碗神話不再 公務員大量流失

經濟低迷，打工仔最怕「忽然失業」，尤其有小朋友的家庭，一旦失業，短期內未必找到工作，都真係幾徬徨。是以不少打私人公司工，甚至在大企業工作的，常羨慕公務員不管外面如何風高浪急，打政府工就穩坐釣魚船，必定準時出糧，是以政府工被譽為「鐵飯碗」，十分吃香。誠然，只要沒有甚麼大過錯，肯定不會被炒魷。

然而，時移世易，近年公務員卻掀起離職潮！政府指2023至2024年度有約3,000名公務員辭職，當中約1,200人於試用期內辭職。有議員昨日在立法會相關的事務委員會上指出，一般應徵者都是過五關斬六將才能加入公務員團隊，期望當局了解公務員離職原因，又建議在試用期內可以匿名方式了解他們意見，而非在他們離職後才了解。有議員關注有40%辭職個案屬於試用期內，比率無疑偏高，又指公務員工作已不是「皇帝女唔憂嫁」，批評當局在縮窄人員編制和實際員額差距上沒交代，也沒成效；有議員更質疑招聘數字低是否代表當局無人可揀？

公務員事務局局長早前上電視節目，重申公務員從來都不是鐵飯碗，若然有表現不佳或違規等情況，依然有機會被免職。上一個財政年度，有51名公務員遭到免職。至於公務員當中的「惡草」，局長也認同要盡早清除，部門會定期評估公務員的工作表現，試用期內每半年一次，其他職員則一年一次。對於這麼多人於試用期內「劈炮」，公務員事務局局長表示，相關辭職人數對比當局每年聘請10,000人，比例上不算高，據她了解，部分人因工作能力不達標，經勸喻後自行引退；部分人找到更合適工作或在就業與進修之間猶豫不決。這麼多人在試用期內辭職，怎麼說也是不尋常，高官死撐公務員辭職比例仍然偏低，在2%左右，即使是高峰期的5%，仍然低於普遍私人企業。然而，香港公務員於回歸前，向來以「廉潔奉公」、「處事高效」見稱，何以到了這一代，這麼多人在試用期就忽然「縮沙」打退堂鼓？是否「一代不如一代」？

截至今年3月底，人員編制和實際員額分別為192,000人及173,000人，相差近兩萬人。議員指在收窄差距上「沒看見文件有怎樣交代，也沒看見任何成效」，同時關注會否讓社會理解為現時政府運作「十個煲九個蓋」？若然，政府服務市民恐怕難以做到「民有所呼，我有所應」！「政之所興在順民心」，若因人手不足而未能順應民心，試問還奢談甚麼給市民「幸福感」？

有議員指每年有很多人申請公務員職位，但實際招聘只有約一萬人，關注當局是否「揀唔落手」抑或有意壓縮政府開支，擔心部分部門工作趕急，但不夠人手，施政會有困難。政府就話當局去年開始擴大公務員招聘至大學三年級學生，預料2至3年學生畢業後就會有成效，交代目前已經有條件取錄67名大學三年級的學生。遠水難救近火，高效的公務員畢竟需要時間培訓。如今公務員流失嚴重，如何吸引人才、留住人才以加強公務員團隊的實力，可謂當務之急，否則「由治及興」只是空中樓閣。