笑看天下：同中國鬥 印度須努力

為期6天的珠海航展17日閉幕，累計觀眾參觀規模近60萬人次，簽約金額超過2,800億元人民幣。航展上，殲35A和殲15T等多型戰機、紅旗19地空導彈武器系統、月背月壤樣本等首次公開亮相。空軍另展示多型遠程打擊彈藥，尤其是轟6K掛載的鷹擊21空射型高超音速導彈，引起多方關注。有軍事專家指出，遠程化除體現在飛機航程上，也體現在彈藥射程上，而鷹擊21是中國首型機載高超音速空地導彈，用於遠程、快速打擊戰略戰役縱深的高價值目標，是一種制衡強敵、懾控對手的利器。

正當珠海航展體現中國戰略空軍能力的標誌性裝備，更代表空天領域建設水平的前沿性裝備；一向想同中國爭一日長短的印度，於16日晚測試該國研發的遠程高超音速導彈首告成功。印度國防部長辛格在X表示，這是使印度躋身有同類關鍵先進軍事技術能力的出類拔萃國家之列，這確實可喜可賀。

有美國智庫指出，目前僅美國、中國、俄羅斯展示過擁有高超音速導彈技術；北韓和也門胡塞武裝對外宣稱做過測試，但未能證實；而日本、澳洲、法國、德國也在研究中，印度首試高超音速導彈成功，無疑是軍事突破。然而，印度至今，唯一超越中國的應該係人口，成為全球第一！中國近年在科技和經濟實力更強大，印度仍有排追不上。德國媒體分析，稱印度被視為全球經濟的希望，該國有長期的戰略，在製藥和IT領域擁有優勢，但缺乏工作、教育等。此外，由於印度物流成本較高，加上地方政府官僚，企業的日子不好過。事實上，中國的人工智能（AI）是美國唯一的全球競爭對手，中國擁有全球65%的AI專利，而印度僅有3%；想同中國鬥強，印度仍須努力！