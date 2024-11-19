撥亂反正：亂點鴛鴦 亂中有序

前文提到，候任美國總統特朗普多項新政府人事任命都惹人非議，但亦有可能是刻意為之，以轉移民主黨及左翼傳媒對他個人的攻擊。而細看每一項任命，在亂點鴛鴦之餘，其實也亂中有序，可見其背後的理據和心思。

先看除富商馬斯克以外的最大爭議，任命原佛羅里達州眾議員蓋茨為司法部長。蓋茨涉及與一名17歲少女進行性交易、非法用藥及不當收受禮物等指控，本來正被眾議院轄下的道德委員會調查，但由於蓋茨在接獲任命後立即辭任議員，調查將會不了了之。

據報連部分共和黨人都對今次任命有所保留。但從另一角度看，官司纏身並曾被定罪的特朗普也能擔任總統，圍繞蓋茨的指控只屬小巫見大巫。再者，特氏的任命某程度挽救了蓋茨的政治生命，預計他上任後定必感恩圖報，用盡辦法協助恩人洗脫所有新新舊舊的罪名，讓特氏在4年後可更安心地卸任。

另一位爭議人選是候任衞生部長小羅拔‧甘迺迪，其一是他乃一位公開的疫苗懷疑論者，有關任命消息公布後，多家歐美疫苗廠的股價隨即下挫。其二是他向來主張對美國的醫療保健及醫保制度進行大規模改革，部分建議被指天馬行空並會觸及太多既得利益，可行性存疑。

眾所周知，是次任命主要是報答小羅拔‧甘迺迪中途退選並改為支持特朗普，有人認為這是特氏最終橫掃搖擺州份的原因之一。此外，相對於經濟、就業、移民、墮胎及槍管等國內政策，特氏向來對醫療問題主見不多，可能是不熟悉，或根本是他不重視，用作政治酬庸最好不過。若小羅拔‧甘迺迪推動醫改失敗，或惹起民怨，大不了將其炒掉，令對方今後更難威脅自己或其心目中的接班人選。