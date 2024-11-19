自成一家：支持以色列也沒用

目前距離特朗普正式上台尚有兩個月，但國際社會已經紛紛熱議他執政後會對當前的國際局勢帶來甚麼影響。在俄烏戰爭方面，特朗普的態度一直很明確，多次揚言一上任就會立即促成雙方停火，許多人都相信全球最受益於特朗普二次回歸的國家是俄羅斯。

至於以色列，特朗普在上一個任期內對以色列的支持可謂不遺餘力，包括承認耶路撒冷為以色列的首都，以及將美國駐特拉維夫的大使館搬到耶路撒冷，並關閉巴勒斯坦在美國的外交辦事處，終止對巴勒斯坦的援助。很明顯，猶太人在美國政商界具有龐大的影響力，特朗普未來4年仍會繼續站在以色列一邊。

然而，特朗普全力以赴挺以，對以色列亦未必是好事。美國的支持愈堅定，意味着以色列政府將更肆無忌憚，隨時再持續無差別地攻擊伊斯蘭教國家。去年以巴衝突發生初期，歐洲國家毫不含糊的支持以色列。但經過一年以色列的屠殺行為，眼下歐洲多國已先後改弦更張，甚至考慮制裁以色列。以國一旦失去歐洲支持，將陷入孤立無援的地步。

最近有指以色列有意加速與黎巴嫩達成停火協議，讓特氏早日取得外交勝利。即使如此，中東地區仍是一個無解的火藥桶，停火的話也只有短期效果。中東以至全球的反美陣營未來肯定會進一步擴大，哈馬斯和黎巴嫩真主黨等依然會攻擊以色列，對美國不滿的國家亦會進一步投靠中俄陣營。

特朗普提倡美國優先，說白了就是孤立主義，直接後果是盟友逐漸疏離華府而去。而以色列作為美國最親密盟友，緊貼美國路線，也必然會失去許多國家支持。換言之，以色列的處境不會因為特朗普上台大力支持而改善，反而還會進一步惡化。