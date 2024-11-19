橫眉冷看：動搖到根本利益

多年前看過一部荷里活電影，具體名字已忘了，內中有一段劇情煞是有趣。男主角被美國軍方邀請參與一項任務，因而要到一處秘密基地，整個基地規模宏大，滿布先進設備，讓人嘖嘖稱奇。他問當地負責人：「軍方哪來這麼多經費，興建這一類不為外人所知的設施？」答曰：「你現在總該明白，為甚麼軍方買一個錘子，也要向外報價一千美元了吧？」

電影的橋段可以是虛構，但有時也是反映現實，最少是反映出部分現實情況。早年特朗普擔任總統的4年期間，已被幕僚告知，美國軍火商送到白宮的報價單，根據傳統做法，總統不會討價還價，直接簽署同意便是。

這內中明擺着是暗藏貓膩，一方面是軍火商上下盤剝，從中漁利；另一方面，或許就是深層政府以至軍事部門，有很多秘密任務、秘密發展，不足為外人道，所涉及的巨額開支，正是潛藏在這一張又一張天價的單據當中。

特朗普或許不是深層政府默許的人物，他是奇人，幾乎全憑一己之力，自行打拚，就一次又一次成功入主白宮。在新一屆的任期，特朗普對富商馬斯克委以重任，請他主導新成立的政府效率部，目標是要將各部門的支出，每年削減兩萬億美元。

事實上，此事可不是鬧着玩的，可能會將深層政府以至軍工複合體的利益連根拔起，對方未必肯坐以待斃。

過去半年，特朗普曾兩次被槍手伏擊，其中一次還險些被射中眉心斃命。事後馬斯克曾問過一個問題：為甚麼沒有人伏擊民主黨的總統候選人賀錦麗？馬斯克這個問題，當然不會得到公開的回覆，他要想知道真正的答案，或許只能從荷里活電影中尋求啟示。