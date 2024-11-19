強詞有理：美式泡沫

經濟基礎決定上層建築。當今世界民粹主義當道，右翼政客愈來愈有市場，主要就是經濟問題導致，社會利益分配不公，各種矛盾日益尖銳，民粹主義自然大行其道。例如特朗普這種極端右翼政客之所以能夠捲土重來，就是因為美國基層民眾不滿政治現實，不滿精英把持一切，不滿社會利益分配不公。

拜登政府一直吹噓這幾年美國經濟如何強勁，有些擦鞋仔也為其塗脂抹粉。實際上，美國經濟主要是靠大量印鈔和發債支撐，說穿了就是一堆泡沫，富人和資本家賺得盆滿缽滿，普通民眾不但無法分享經濟增長，反而身受通脹之苦。數據顯示，拜登治下的美國名義工資增長18.5%，而累積通脹達到20.6%，標普指數則上漲64.5%，可見多年來基層工人的實際收入不是增加了，而是減少了，財富盡入華爾街和富人口袋。

早前美國碼頭工人和波音公司分別爆發大罷工，要求大幅提高工資，看似獅子大開口，其實是有苦自己知。民主黨那班政治精英不知民間疾苦，與基層民眾漸行漸遠，正是被選民唾棄的主要原因。不是說共和黨有多好，而是民主黨更糟糕，對手嚴重離地，造就了特朗普「親民形象」，也造就了民粹主義大行其道。有西方學者指出，民粹主義意識形態是由負面元素組成的，反政治、反智、反精英。民粹領袖大多有這些特徵：脾氣古怪、標奇立異、行為乖張。特朗普正是當中的典型，美國社會愈來愈反智，豈是無因。

歸根究柢，問題的癥結在於經濟。當年民主黨克林頓競選總統時喊出「笨蛋，問題在經濟」的口號，成功吸引選民，輕易擊敗對手。如今情形恰恰相反，共和黨以子之矛攻子之盾，利用選民不滿政治和經濟現狀的心理，成功將特朗普再度送入白宮。所以，不要再吹噓美國經濟如何強勁，一切都是泡沫和浮雲。

說穿了，美式民主充滿種族歧視與社會不公，資本透過所謂的民主程序玩弄金權政治，不斷累積財富，剝奪窮人機會，導致貧富差距日益惡化。而政治精英們不願改革，也無從改革，一味操弄民粹，大搞孤立主義和保護主義，企圖以此維護霸權，結果弄巧成拙，反使國力不斷衰落，霸權基礎搖搖欲墜。今天特朗普在選民的歡呼聲中上台，說不定4年後又會在選民的罵聲中下台，這就是所謂的美式民主。