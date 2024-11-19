坦言集：戰爭難解

巴勒斯坦之戰會否結束呢？

以軍憑仗空軍優勢，對加薩、約旦河西岸佔領區、黎巴嫩、敍利亞、伊拉克和伊朗可肆意轟炸，美軍則助其打擊也門的胡塞武裝，戰場優勢是一面倒。以軍挫於加薩巷戰，不敢進黎巴嫩作地面戰，此可保持戰爭的主動，減少兵員損傷。在加薩和黎巴嫩的焦土政策，以殺戮和破壞為主，是最極端的種族清洗，但殺不掉反抗民眾的士氣和敵意。即使在加薩，哈馬斯還是前赴後繼地反擊；真主黨的實力還未全毀，只要伊朗等繼續供應武器，除非黎巴嫩變成加薩，加薩變成地獄式的全部死亡，巴勒斯坦之戰還在延續。且縱使戰場上以軍勝，以色列也會成為國際的喪家之犬，受全球美國以外國家的攻訐。

聯合國大會決議支持巴勒斯坦立國，反對的只有美國與以色列，外加幾個小島國。國際政治與輿論是一面倒贊成巴勒斯坦立國，反過來說便是反對以色列的抗拒。土耳其與以色列斷絕關係，中東等周邊地區相信會有更多國家跟隨。沙特阿拉伯與阿聯酋正全面轉向與伊朗合作，後者更放棄和談斡旋。以色列的全面戰爭暫時有軍事優勢，但當伊斯蘭教和阿拉伯各國群起支持伊朗及巴勒斯坦，美國和以色列在政治和經濟上能支撐多久？烏克蘭倘停戰，俄羅斯更可騰出手來介入中東。歐盟轉而集中烏克蘭的善後和重建與俄關係，不會在以色列問題上襄助美國。

由於宗教和極端政治主張，內塔尼亞胡政權是不會放棄全面戰爭。費了大勁也耗資億萬才把加薩和黎巴嫩南部打成廢墟，他們不會停戰讓哈馬斯與真主黨等重整隊伍。他們也正確地認識，猶太復國主義在迦南之地是不可有和平共處，主因是他們要全面佔領全面主宰。這就迫使中東各國與巴勒斯坦一樣，無後退之路。

以色列可以戰戰停停，但不可能讓巴勒斯坦建國，也不會解決以巴的矛盾，包括幾百萬巴勒斯坦難民自1948年以來的喪失家國。以色列或許也會看到，美國霸權主義正趨沒落，今次不爭，在以後爭鬥中，美國的助力會減，特別是伊朗、沙特阿拉伯和阿聯酋的和解與合作，以及俄羅斯的介入等，中東形勢會大變。以色列可能被迫不進反退，回到1967年的疆域，猶太復國主義的大以色列變成幻想，自恃為神的特選子民，他們會甘心嗎？有特朗普的助力，巴勒斯坦之爭還會持續。