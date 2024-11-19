【本報訊】前晚10時許，一名姓王（37歲）男工人於赤鱲角機場三跑地盤工作時，懷疑被壓在吊臂與天幕玻璃之間，胸口及背部受傷，幸仍清醒，同事見狀將其救出。救援人員奉召趕至為王男檢查傷勢，再由救護車送往北大嶼山醫院搶救，傷者其後被轉送至瑪嘉烈醫院治理。警員經初步調查，案件列「工業意外有人受傷」跟進。