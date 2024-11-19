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單位電腦起火 60住客疏散
肇事單位外牆熏黑。（文健雄攝）
【本報訊】荔枝角有單位發生火警。昨日下午2時許，荔欣苑荔影閣一單位冒煙起火，驚動多名住客報案求助。消防接報趕至，開動一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，很快將火撲熄。火警期間約60名住客自行疏散到安全位置，幸事件中無人受傷，經初步調查，懷疑肇事單位房間內有電腦起火，案件無可疑。
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