要聞港聞

單位電腦起火 60住客疏散

肇事單位外牆熏黑。（文健雄攝） 肇事單位外牆熏黑。（文健雄攝）
肇事單位外牆熏黑。（文健雄攝）
【本報訊】荔枝角有單位發生火警。昨日下午2時許，荔欣苑荔影閣一單位冒煙起火，驚動多名住客報案求助。消防接報趕至，開動一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，很快將火撲熄。火警期間約60名住客自行疏散到安全位置，幸事件中無人受傷，經初步調查，懷疑肇事單位房間內有電腦起火，案件無可疑。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc