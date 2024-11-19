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抽濕機短路焚宅傳爆炸聲
消防在單位內射水。（張開裕攝）
【本報訊】昨晨7時許，葵涌荔景邨風景樓低層一單位起火冒煙，並且傳出懷疑爆炸聲，驚動多名住戶報案。消防員奉召到場，派出煙帽隊上樓開喉灌救，其後將火救熄。事件中無人受傷，毋須疏散。涉事單位及其外牆被燒至熏黑，消防視察火場後，相信單位內的抽濕機短路，燒着雜物引起火警。
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