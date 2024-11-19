網上留言「殺狗」 無業男拒認煽惑罪

【本報訊】一名男子於前年涉嫌在Telegram公開群組稱「隨機殺狗，唯一出路」，又表示如果有人炸核酸檢測站，他就給對方50萬元。涉案男子被控煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害等3罪，他否認所有控罪，案件昨在區域法院開審。據辯方透露，將爭議被告是否自願參與警誡錄影會面。

爭議非自願參與警誡錄影會面 28歲被告梁凱富，報稱無業。他被控3項煽惑罪，分別為煽惑他人普通襲擊、煽惑他人刑事損壞，以及煽惑他人有意圖而導致他人身體受嚴重傷害。控罪指，被告於2022年2月17日，非法煽惑其他不知名人士襲擊香港警務人員；同月22日，非法煽惑其他不知名人士，無合法辯解摧毀或損壞社區檢測中心；同月23日，意圖使香港警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑其他不知名人士非法或惡意導致該等香港警務人員的身體受嚴重傷害。

控方開案陳詞稱，2022年2月17日至23日，被告在一個Telegram公開群組發表3則留言，包括「全民強檢殺到 你唔打狗 狗就會拖你入新屋嶺被人X死」、「邊個去炸一間核酸站 我就俾手足50萬」及「隨機殺狗，唯一出路」。被告於同年3月被捕，在警誡下稱，因一時衝動，及感情用事發表上述言論。案件編號：DCCC 126/2023