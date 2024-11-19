相撞剷路撼圍牆 的士七人車3傷

港九新界昨日發生3宗車禍。其中一宗九龍塘車禍涉及的士及七人車，懷疑有司機睇錯燈致兩車相撞，繼而撼撞附近豪宅一屋苑圍牆，釀成3人受傷；而屯門有一名七旬過路翁被貨車撞倒，他身上多處受傷，一度打算自行離開，最後在涉事司機勸止下作罷；另外，跑馬地有兩車迎頭互撼，司機及乘客共4人受輕傷。執法部門正就上述車禍的成因展開調查。

昨晨6時許，一輛的士沿九龍塘窩打老道往獅隧方向行駛，當右轉入禧福道時，一輛七人車沿相反方向駛至，攔腰撞向的士。兩車失控剷上行人路，其中七人車撞向窩打老道160號一豪宅屋苑圍牆停下。

疑有司機睇錯燈肇禍 救援人員接報到場，確認無人被困，而意外共造成3人受輕傷，包括的士姓陳（49歲）女乘客、七人車姓徐（61歲）司機及姓馮（59歲）女乘客，他們俱由救護車送院治理；姓黃（74歲）的哥無恙，在場協助調查。現場所見，兩車車頭損毀，附近有一組交通燈被掃冧，警員正調查意外原因，初步不排除有人睇錯燈肇禍。

捱撞翁圖離開遭勸止 而在早上8時許，一輛貨車由屯門新青街右轉入河傍街時，右車頭撞倒一名姓李（75歲）過路老翁，事主倒臥在貨車前轆的前方，並未被輾過，其頭部及手腳受傷，一度企圖起身離開，但姓張（39歲）貨車司機極力制止，並且報案求助。李翁其後清醒被送院治理，警員則向張男了解事發經過。

另一方面，跑馬地亦發生交通意外。昨晨約11時，一輛私家車與一輛載客的士沿司徒拔道不同方向行駛，至近司徒拔道兒童遊樂場對開迎頭相撞。意外中，兩車司機及車上各一名乘客、共3男一女受傷，他們分別報稱面、頸、胸口等部位疼痛或手腳擦傷，其後被送往律敦治醫院檢查及治理。車禍原因有待調查。