涉逼小五女生坐大腿摸胸 男教師拒認罪

【本報訊】一名男教師於去年涉嫌在天水圍某小學內，多番非禮兩名小五女學生，不但要求女童坐到自己大腿上，更伸手入衣服，摸女童的胸及腰。其中一名女童事後在微信上發文投訴，該教師則要求另外兩名在場學生還他清白。涉案教師被控4項非禮及一項妨礙司法公正罪，他否認5罪，案件昨在區院受審，預計審期10日。

31歲被告王輝文，被控於2023年3月至5月19日，於天水圍某小學3度非禮12歲女童X；同年4月某日於同地非禮11歲女童Y；同年5月22日，於同地作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即指示A及B隱瞞自己非禮X。

控方開案陳詞指，案發時被告任教12歲女童X及11歲女童Y所屬的班別。2023年3、4月某常識堂上，被告拉X坐到他的大腿上，X拒絕不果，感到非常尷尬。被告曾把手放到X的大腿上約9秒。另外，同年4月某下午，Y在課室問被告功課，被告一手指着作業，一手搭在Y肩膊上，再伸入Y的衣服內，用手指掃她的胸超過一分鐘。

要求另兩在場學生還清白 控方續指，2023年5月19日下午3時許，被告安排X及另外兩名同學A及B，到課室商討設計比賽事宜。期間，被告叫X坐在自己大腿上，X拒絕，但最終因怕被罵，故按指示坐在被告大腿。被告先摸X腿部約3秒，再摸她腰及捏腰。A及B同學離開後，被告再叫X坐到自己大腿上，摸X大腿再伸手入上衣和胸圍，撫摸她胸部。事後X在微信上發布貼文談及事件。之後，被告要求A及B同學還他清白，對外聲稱X沒坐過被告大腿。案件編號：DCCC 1151/2023