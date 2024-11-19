銀行高層強姦案 女事主：完全冇曖昧

【本報訊】五旬已婚銀行男高層，於5年前獲遣派由內地來港工作，期間被指在飲酒後，以邀請觀畫為名，帶同樣來自內地的前女下屬回家，然後涉嫌在睡房內稱「就讓我親你一下」，並疑多次試圖把陽具插入對方陰部。上述男高層否認4項企圖強姦罪，案件昨在高院開審。女事主作供強調，跟被告完全沒曖昧，與對方說話一直恭恭敬敬，當日被告把她壓在床上，兩人面貼面，她用力合實嘴唇，幾近無法呼吸。

現年56歲被告張進国，被控於2021年6月19日，在牛頭角沐寧街2號啟德1號一單位，4度企圖強姦女子Ｘ。Ｘ用普通話供稱，她在內地出生，其後被派轉到香港一間銀行任職。2019年，被告也被派往香港，並與她在同一所銀行工作，被告是她公司的高層。被告初到埗時，她負責接待，知道被告夫妻跟她來自同一省。Ｘ形容，被告看來平易近人，他的妻子亦「感覺非常nice，沒有高層太太架子」。

面壓面幾不能呼吸 Ｘ憶述，她曾陪被告一家三口，即被告跟其妻及兒子，參觀鑽石山志蓮淨苑，及請他們食飯；也有到被告家中，與被告夫婦午餐。2020年10月底，她轉往另一間銀行工作，但仍有跟被告聯絡。2021年6月18日晚，被告邀請Ｘ到銅鑼灣見面，她到場後，見被告明顯飲了很多酒。翌日凌晨，被告堅持「轉場」繼續飲，終到了中環一酒吧飲到凌晨兩點。被告醉得厲害，Ｘ扶着他如扶着長輩。因擔心被告安全，遂坐的士送被告回家，被告聲稱屋內有幅畫值得看。

Ｘ稱，到被告家中睡房後，卻發現只是普通的裝飾畫。她來不及反應，被告即用雙手抱她，她掙扎並叫「放開我」，但不成功。被告之後說「就讓我親你一下」，並壓她到床上，把整塊面壓到她面上，令她不能呼吸，發不出聲音。她說着不禁飲泣，法官遂下令先休庭，押後至今日續審。案件編號：HCCC 114/2023