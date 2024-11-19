海洋公園工作坊 認識野生大熊貓挑戰

【本報訊】適逢港產大熊貓龍鳳胎BB出生、連同「安安」、「可可」近月內地抵港下，今屆海洋公園保育日亦以「守護野生大熊貓及其棲息地」為主題，將在本周六（23日）及下周日（24日）舉行再造紙工作坊等寓教於娛樂的體驗活動，令市民了解野生大熊貓生存的挑戰。有專家指出，野生大熊貓正面對過度放牧等挑戰，期望港人迎接新大熊貓的同時，不忘關注野生大熊貓的處境。

海洋公園保育基金昨舉行「第29屆海洋公園保育日」啟動禮，宣布在本周六及下周日在海洋公園舉辦一連串以大熊貓保育為主題、富教育意義的互動攤位遊戲及工作坊，包括「再造紙工作坊」及「大熊貓擴香石製作工作坊」，完成遊戲後可獲得紀念品。市民亦可參與保育日限定的導賞團及主題講座，了解更多保育野生動物的知識。

香港海洋公園保育基金主席陳晴表示，全城在港產大熊貓雙胞胎出生下，現正掀起大熊貓熱潮，會把握契機拓展各項保育工作。她提到大熊貓一直是重點保育物種之一，亦被視為動物保育界的標誌性物種，過去已花逾3,000萬元支持超過90個大熊貓的科研及保育項目。

過度放牧毀竹林 變相驅趕 最新數據顯示，中國現時有近1,900隻野生大熊貓，仍然被國際自然保護聯盟IUCN紅皮書上列為「瀕絕物種」。

研究野生大熊貓的昆山社杜克大學環境科學助理教授李彬彬表示，內地森林欠缺肉食動物下，農民習慣放養禽畜於森林，令禽畜數量不斷增加，反而損害竹林生態系統和其他植物，變相驅趕大熊貓至更高海拔、較不合適居住的位置。

李續指，內地王朗國家自然保護區已禁止放牧，並設立護林員等職位。她相信，保護大熊貓棲息地的同時，亦保育附近一帶動物的棲息地。