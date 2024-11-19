東呼即應：風火輪觀塘打橫行 唔嚴打遲早撞板

穿梭鬧市害人害己 東呼即應質問揭自私自利 香港不時出現踏着風火輪「周圍片」，嚴重罔顧個人及其他道路使用者安全的人士，出意外只不過是遲早的事，自己危險不止，更隨時連累街坊。有觀眾近日向《東呼即應》反映，指觀塘有人使用風火輪，即使街上很多小朋友及長者亦一樣於人群中左穿右插，險象環生。《東呼》落區實地直擊，成功捕獲這位風火輪使用者，更直接問他為何要這麼做，他的答覆更是「超展開」。

觀塘翠屏邨居民K小姐（化名）反映，平日上學及上班時間有人使用「風火輪」作代步工具，在長者、學童的人流之間穿插，相當危險。她指每天早上7時半都會見到他在翠屏北邨旁的斜路，一路下來往街市，並一邊踏着風火輪至觀塘泳池，沿路有很多行人、學生及長者，但他都沒有減速，有一次更險些撞到K小姐的小朋友。她曾大聲指摘卻被反斥「有撞到你嗎？」K小姐認為那個位置多人，撞到任何人都不好。

《東呼》於本月初連續5天在翠屏邨視察，發現讀者投訴的男士每朝早風雨不改，踏着風火輪由翠屏北邨經巴士總站及行人路，最後更直剷上天橋，萬一收掣不及隨時有意外發生，已經違反《道路交通條例》。風火輪使用者F先生（化名）則稱，他只不過是代步上班，亦非開得很快，速度可能只是一般人行走或跑步的速度，更表示多人的時候會落地。他指其他送外賣的單車人士衝得比他更厲害，又認為政府是應該規管而不是禁止使用。

《東呼》團隊亦發現邨內有不少人使用電動可移動工具，甚至有家長踏着電動滑板車接送子女上落校巴，不少街坊都感到十分危險。律師蘇文傑表示，根據現時法例如果用電動的可移動工具，譬如是電動滑板車、電動單車或者風火輪，全部都是歸類汽車，無論在路面、行人道上或單車徑上使用，全都要登記或領牌，如果沒有已屬違法。但問題在運輸署從來就沒有就着這些電動可移動工具發牌，因運輸署指暫時這些電動可移動工具，不適合與一般汽車共用馬路及在行人路上使用，所以無論他在哪裏使用，理論上都已經牴觸了香港法例。

被捕人數按年增逾倍 蘇文傑續指，如果該些人士在行人路上，影響到行人或影響到街道，已可能構成阻街，如果真的不幸撞傷途人的話，甚至可能構成民事的個人法律責任，包括人身傷害。執法部門回應《東呼》指，今年9月開學至11月15日，收到一宗翠屏（北）邨，疑非法使用電動可移動工具的投訴。至於今年首10個月，全港有551人，因非法使用電動可移動工具被捕，數字比去年的267人多逾倍。

政府早於2020年已着手研究規管電動可移動工具，但合法化的修例工作一直「只聞樓梯響」，至今仍未有定案。觀塘區區議員鄭強峰表示，希望盡早完成立法工作，強調必須具備阻嚇作用。他指出全邨不只一人用風火輪，亦有其他人使用電動滑板車及電動輪椅。

區議員倡速修例規管 他認為，現時電動車愈來愈多，當然可以加快修例就更好，但可能現時有太多需要規管，所以都要較全面考慮，以及在罰則上相信都需要有阻嚇作用。因為在行人路上，無端有車以高速行駛，對小朋友及老人家來說都很危險，故希望可以多一點規管，且在規管上考慮多些不同因素，如針對不同類型的移動工具，因為這些意外就算發生一次，都已經有很大的問題。