小一自行派位揭盅 家長指競爭減

【本報訊】全港官立及資助小學小一入學自行分配學位結果昨日出爐，家長可向申請的小學查閱結果。不少家長指是學校舊生，對兒子獲取錄感到高興，亦有家長指好好裝備兒子，又認為出生率下降等因素減少了競爭，亦未見受隨高才通計劃來港學生影響。

有家長對獲得的派位感到滿意，形容本來到校時感緊張，見到結果時就放心了；另一名家長則為小朋友裝備自己，例如上興趣班，報讀音樂堂，打鼓、彈琴，另外有補習班等，又指因為有移民潮，本地學生未必報讀喇沙小學，雖然仍有家長想讓小朋友入讀國際學校，但感覺較以前少。

明後兩天須到校註冊 如於這次小一自行分配學位結果成功獲取學位，家長須於本月20日或本月21日，在學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。屆時要帶同相關註冊文件，如小一入學的紙本申請表家長副本，或「小一入學電子平台」的電子申請記錄等，亦要帶備指定數目的學童學生照片，詳情可留意學校網站的相關安排。

教育局上周公布，今年有約41,700名學童參加自行分配學位，按年減少496人，亦是自2011年以來最少，當中約兩萬人獲派學位，成功率為49.4%，較去年微跌0.5個百分點。