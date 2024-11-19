博鰲青年論壇今舉行 馬會冀培育未來領袖

【本報訊】「博鰲亞洲論壇青年論壇2024香港會議」今日在香港會議展覽中心舉行。今年的主題是「領軍未來：青年的角色與貢獻」。馬會是論壇的特別贊助單位，在昨晚舉行的歡迎晚宴上，馬會行政總裁應家柏致詞時表示，青年是社會未來的棟樑，需要有學習、成長和發展的機會，希望透過支持今次論壇，促進亞洲以至世界各地青年的交流和合作，培育香港急切需要的未來領袖。