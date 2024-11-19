改革體總機構管治 傳設KPI

【本報訊】審計署2020年發表報告指港協暨奧委會管治出現問題，其後港協成立專責小組檢視。消息指，港協已經完成「體育總會機構管治和運作」檢討，最快明天公布，當中提出包括各總會定下績效指標（KPI）等改革的建議，預計港協未來對總會的監管，會擔當更重要角色。

報告最快明公布 據了解，報告建議港協將會先進行具體改革，向所屬總會以身作則，相關改革建議包括各總會定下KPI，並考慮採取不同模式，例如為管理層的任期設定限期等，但不會「一刀切」定下數字。報告又建議各個總會按自身情況，例如以提交報告形式，提出相關理據作出建議，並按實際情況審批。對於會否按總會表現去決定資源調配，消息指當局仍要考慮，因為若削減體育總會資源，最受影響可能是運動員，當局要考慮做法是否符合政策初衷。

審計署報告提到港協管治出現問題，提議需要就選拔運動員提升透明度，以至上訴機制的公正性等。其後政府向港協撥款500萬元，支持港協成立專責小組，檢視各體育總會的管治架構及營運，並制訂一套所有體育總會須遵守的管治守則。