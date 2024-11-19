「萬宜」趨近 1號波料至今早10時

【本報訊】今年颱風特別多，截至8月尾為止，2024年太平洋水域總共有12個颱風。天文台於年初預測今年有5個至8個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，數目屬正常至偏多。天文台今年暫時發出兩次8號風球，當中本月更罕有出現「4颱共舞」現象，「桃芝」亦成為有紀錄以來最遲掛的8號風球。而強烈熱帶風暴「萬宜」仍在影響香港，1號戒備信號生效。天文台指截至昨日下午4時，萬宜集結在香港之東南偏南約480公里，即在北緯18.6度，東經116.6度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海北部。

隨着萬宜靠近華南沿岸，加上與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地會吹偏北強風，而受地形屏蔽影響，普遍地區吹強風的機會較低。與萬宜相關的雨帶會在今日逐漸影響廣東沿岸，該區雨勢漸轉頻密及有狂風。

按照最新預測，萬宜今早會在本港以南約400公里掠過，1號戒備信號會至少維持至今早10時。除非萬宜採取較為偏北的路徑或以較高強度靠近廣東沿岸，否則改發3號強風信號的機會較低。

天文大潮 低窪地區或水浸 昨日和今日正值天文大潮，加上受東北季候風及萬宜的共同影響，水位在晚間漲潮時會升得特別高。預料在昨晚10時至午夜之間，維多利亞港的海水高度會上漲至海圖基準面以上約3米，而大澳的海水高度則可能上漲至海圖基準面以上約3.3米。個別沿岸低窪地區可能出現輕微水浸，市民應採取適當預防措施。海面亦有湧浪，天文台呼籲市民遠離岸邊及停止所有水上活動。