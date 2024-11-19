橫頭磡邨打風滲漏 本報介入房署即修

30年樓齡 天花剝落水滴不停 本港近日颱風頻繁，老舊房屋滲漏問題愈見嚴重。30年樓齡的黃大仙橫頭磡邨殘舊失修，繼早前有多個頂層單位投訴天台滲水後，在熱帶風暴「桃芝」上周襲港，多幢大廈頂層對落單位內及走廊均出現滲水，單位內不僅出現天花剝落，更不停滴水，甚至要用膠桶盛水，但向房署反映情況後未予理會，有住戶擔心颱風不斷，樓宇滲水情況更嚴重。本報向房署查詢後，有住戶一小時內獲預約上門維修。

個案遍邨內3樓宇 議員黃國在風暴過後接獲宏興樓頂層單位住戶向他求助，指單位窗邊位置在颱風雨後再次出現滲水。他引述該住戶稱，雖然工程人員本月4日曾上門更換部分窗口膠邊，但風暴吹襲時所見漏水問題未根治，窗邊仍有水滲出。他表示該住戶曾於上月19日向議員辦事處求助，反映類似的單位天花及牆身長期滲水問題，指相關問題自2017年開始出現，期間雖有屋邨辦事處職員前往檢查處理，但始終未獲妥善維修。他又引述住戶表示，去年雨季該單位天花及牆身再次出現滲漏，更需用膠桶膠袋接漏。議員辦事處於上月21去信屋邨辦事處反映，截至昨午3時半，雖然該處雨停後未有滲水，但是屋邨辦事處仍未上門檢查和處理。

另一個個案位於宏偉樓頂層公共區域，黃國指風暴過後有人向他反映樓宇頂層公共區域的走廊出現天花滲水，甚至影響日常出入。據其議員助理描述，該處天花有水滲出滴落、地面亦有積水，又引述住戶指雖然地面積水旁立有「小心地滑」指示牌，但如果不及時處理，颱風來臨時，長者或其他居民出入時有跣倒及受傷風險，期望屋邨辦事處能夠盡快妥善維修。議員辦事處人員昨午視察，發現雨停後天花未有滲水痕迹，但地上仍有積水，即使他們曾去信至屋邨辦事處反映情況，但是滲水位置未見有修葺痕迹。

有住戶用膠桶接漏 還有一個個案位於宏業樓頂層對落一層的單位，黃國指有住戶風暴後求助，反映颱風雨後家中天花多處出現嚴重滲水。議員辦事處的人員到場了解後發現有多處天花出現嚴重滲水狀況、不斷有水滴落，嚴重程度需用膠桶接漏，引述住戶指自今年7月起每逢下雨天就會滲水，曾多次向屋邨辦事處反映，雖有職員上門檢查，但至今仍未獲妥善處理。住戶又指颱風「桃芝」過後，天花滲漏問題更顯嚴重。議員辦事處指屋邨辦事處曾承諾該住戶會緊急維修，但直至昨午，屋邨辦事處仍未有派員上門維修，租戶擔心過兩日落雨會繼續滴水。

本報昨午曾向房屋署查詢相關事宜，房署指已知悉事件，但回覆需時。及後一小時，宏業樓住戶向議員辦事處指房署已預約明天上門維修。