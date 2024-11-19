千億財赤 議員促調整人工島開展時間

【本報訊】面對逾千億元財政赤字，政府早前重申會爭取下年度財政收支平衡。有議員直指政府要發展北部都會區，要承擔巨額的開支下，仍希望在下年度起3個財政年度實現財政收支平衡的目標根本難以實現，政府是否應重新審慎評估個別大型發展項目的迫切性，例如調整發展交椅洲人工島項目的開展時間。

對於政府增加發債額，他指以債券作為回復收支平衡的措施，認為是個風險偏高的策略。因為政府發債如同以借貸解決短期的現金周轉需要，例如應付基建項目的工程開支，惟所籌集的資金並非實際收入，解決不了不斷增長的經常性開支，若然舉債來平衡預算，非但未能改善入不敷支情況，高水平的債務或會限制政府應對未來經濟挑戰的能力和財政靈活性，可能導致更高的利息成本，進一步加重預算負擔，在現時不確定的經濟環境下難免令人擔憂。