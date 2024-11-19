3巴齊申加價 最高達9.5%

【本報訊】3間專營巴士公司申請加價，城巴申請加價9.5%、九巴申請加價6.5%，新大嶼山巴士則申請加價6.5%。不過，九巴及嶼巴去年扭虧為盈「有錢賺」。運輸及物流局表示，政府正審慎檢視加價申請，考慮如何取得平衡巴士公司財務可持續性、公眾的接受程度和負擔能力，而巴士公司將在周五（22日）向立法會交代申請詳情。

運輸及物流局在提交立法會的文件指，專營巴士在今年上半年平均每日載客超過370萬人次，回復新冠疫情前約95%。而面對工資成本持續上升和油價波動，以及與其他交通工具之間的持續競爭，專營巴士營辦商的財務狀況未如理想。

九巴去年錄逾2000萬盈利 不過，根據運輸署資料，九巴去年除稅後錄得逾2,000萬元盈利；嶼巴去年度則錄得290萬元盈利，惟城巴（市區及新界路線）去年虧損5,740萬元。九巴的隧道費基金於今年6月底結餘為3.87億元；嶼巴錄為兩萬元結餘；城巴（市區及新界）則沒有結餘。政府自2019年豁免專營巴士使用政府隧道及管制區的收費，節省的隧道費儲存在「專營巴士豁免隧道費基金」，當申請加價時先利用基金結餘抵銷加幅。

城巴表示，過去15年來只申請加價4次，同期綜合消費物價指數升幅逾50%，但車費加幅僅24.9%，令城巴連續6年虧損。而即使加價後，以目前平均票價8.1元計算，即每程車資平均調整僅約多0.8元。城巴又指受港島區人口老化及下跌、鐵路網絡擴張打擊下，客量較10年前跌20%，預計在路線重組後，可望在2024年收窄虧損，希望加價後在明年達到收支平衡。

九巴則指，申請的調整幅度非常審慎，已平衡財務上可持續發展的需要及市民的接受程度，期望政府能夠盡快處理，以改善巴士公司的經營狀況。