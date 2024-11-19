兩電傳上調淨電價約1% 料今公布

【本報訊】電費年年加！中電及港燈將於今日下午公布來年的電費調整幅度，據悉，兩間電力公司按年加淨電價約1%，稍高於5年發展計劃內預計的數字。

高於發展計劃預測 立法會環境事務委員會今午舉行會議，其中一項議程是討論與兩間電力公司進行的周年電費檢討。根據兩電去年公布的5年發展計劃，中電在明年的基本電費加至100.3港仙，按年加3.8%，連同燃料調整費43.7仙，平均淨電價為每度144仙，較今年初加約0.8%。

港燈則料加至124.2仙，按年加3.9%，而連同燃料調整費42.5仙，平均淨電價為每度電166.7仙，較今年初加約0.7%。消息透露，實際加幅預計會比兩電計劃預測的「多少少」。

現時市民繳交的電費由兩個主要部分組成，包括反映電力公司資本開支、營運成本等的「基本電價」，以及反映燃料價格的變動、實報實銷的「燃料調整費」。翻查兩電資料，最近數個月的燃料調整費水平維持在每度電約43仙至44仙，較去年年度水平為低。在今年11月，港島3人家庭只需付約352元，較年初少付約32元；九龍、新界家庭則需付376元，較年初少付約17元。