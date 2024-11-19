欖隧收費擬按時段劃分 私家車最高$45

專營權明年屆滿 當局稱收回成本 大欖隧道現時私家車全日劃一收58元，多年來被指收費過高，政府於明年5月收回大欖隧道專營權，會同步實施新收費方案。據消息稱，政府初步傾向採用分時段收費方案，私家車於繁忙時段收45元，的士和商用車則全日劃一收費，分別為28元及43元，較現行收費大幅下降。有議員表示，儘管當局已下調收費，但仍偏高，而當局若再減價，擔心使用屯門公路的車輛，轉走大欖隧道，令大欖隧道大塞車；對的士收費為28元亦感到奇怪，認為的士業界會反對。有議員則期望行駛大欖隧道的巴士，都能因應隧道費減少而下調車費。

消息稱，當局建議將現時私家車58元隧道費，改為繁忙時段收45元、一般時段收30元、非繁忙時段收18元。電單車則在繁忙時段收18元、一般時段收12元、非繁忙時段收7.2元；至於的士及商用車輛，分別會劃一收費28元及43元。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌接受本報查詢時表示，大欖隧道在繁忙時間開始多車，如果按照建議方案，商用車輛的數量會增長不少。因為商用車輛經大欖隧道的收費是非常昂貴，所以大部分多數會經屯門公路，將來該部分車輛可能會選擇大欖隧道，令大欖隧道塞車情況增加。他指，方案建議的收費可能較大家預計或者期望「始終有比較高嘅情況」，他曾跟當局反映「希望佢盡減」，不過若元朗一帶「太低價」，吸引屯門的車輛行駛大欖隧道，會令大欖隧道塞車，所以不同時段不同收費方案鼓勵市民錯峰出行。

的士劃一收$28 商用車$43 根據採用分時段收費方案，大欖隧道的士會劃一收費28元。陳恒鑌認為的士收費可再降價，因為過海隧道收25元，「依家要收28蚊，咁就比過海收費仲貴」，相信的士業界會有意見，加上收費為25元「好記啲」，若每條不同價，市民會感到混亂。

議員張欣宇則表示，當局有參考模型估算，故設計3個相當水平收費，以確保繁忙時段不會令大欖隧道擠塞。但他認為現時分多少個時段收費仍有分歧，可刪去一般時段的收費，分兩個時段收費已足夠。對於有市民指大欖隧道收費昂貴。張欣宇稱有不少商用車輛使用大欖隧道，是物流的「命脈」，所以當局調整收費時需要確保隧道做到暢通。他亦期望行使大欖隧道的巴士，都能因應隧道費減少而下調車費。

香港運輸物流業工會聯會表示，有關收費標準存在不公平，認為的士與商用車同屬營運性質，但商用車收費卻要43元，要求當局將大欖隧道的貨車、巴士及小巴等商用車輛與的士收費看齊，全日固定收費劃一至28元，減輕商用車業界的經濟負擔。

運輸及物流局早前回覆傳媒查詢指，由於隧道營運涉及大量資源，政府必須恪守用者自付和收回成本的原則，故收費須設定在收回成本的水平或以上，以維持隧道的正常和長遠運作。政府正聆聽議員及運輸業持份者的意見，以制訂大欖隧道的收費方案，目標於今年內將相關條例草案，包括具體收費建議提交予立法會審議。