昂坪360與你細味香港風情

「老香港」情懷愈來愈受歡迎，過夜旅客必到訪景點之一的昂坪360亦因應潮流，推出聖誕限定的「懷舊冰室」及「涼茶舖」懷舊主題車廂，令乘客能在高空享受不斷「打卡」的纜車之旅。昂坪360又與家傳戶曉的品牌「紅A」聯合收集舊物，在昂坪市集拼砌成「巨型聖誕樹」，並設置「巨型夢幻摩天輪」等藝術裝置。昂坪360與眾不同的「港式聖誕」當然少不了聖誕攤位遊戲，乘客可試玩懷舊掟飛鏢等遊戲贏走獎品，以及參觀「紅A」珍藏展。

「昂坪涼茶舖」空中俯瞰景致 兩卡纜車車廂最近已分別換上新裝，其中一卡車廂外均貼上仿紙皮石、「樓上雅座」的布置，內裏則陳列菜單及蛋撻、港式奶茶等小食，連座椅都變成紅色，賓客猶如置身空中「昂坪冰室」。另一卡車廂車身貼有「涼茶」兩字，配上一碗碗深棕色的涼茶及紅色價錢牌，車廂內的布置則以「瓷磚」為主，恍如身處空中涼茶舖。

市集變「新」 聖誕老人齊打卡 昂坪市集因應聖誕節換新裝，成為充滿紅綠的「聖誕樂園」，一到埗便會見到傳統紅A燈罩和膠桶造型車廂的5米巨型摩天輪、懷舊聖誕火車。旅客亦可以從不同角落找到坐在塑膠水桶內的聖誕老人，還有圍上紅白頸巾、戴上紅色膠桶的雪人，值得瘋狂「打卡」！

市集內「巨型聖誕樹」則由膠櫈、水桶、儲物箱等組成。昂坪360介紹，早前舊物回收計劃回收到100件舊物，交由展能藝術家拼砌這座聖誕樹。而紅A香港珍藏展亦展出品牌多年來超過200款標誌性及絕版產品，包括手提篋、漏斗櫈。昂坪市集亦引入新店「華星冰室」及「寡佬茶」涼茶舖，令昂坪市集更添港式情懷。

活動期間，昂坪市集將會有懷舊掟飛鏢、冰壺大挑戰等4款經典攤位遊戲，其中有遊戲要求玩家從潮語中猜上一代的說法，例如：「打電話」以前被稱「撥個輪」；「小朋友」被稱「塞豆窿」；「解決問題的方法」則是「符弗」（Fulfill），十分有趣，適合一家大小參與！而聖誕老人亦會於聖誕節期間不定時出現於昂坪市集與大家見面。

另外，昂坪360亦於本月推出限時港人纜車門票優惠，市民憑香港身份證在東涌纜車站或昂坪纜車站購票，即可以8折購買纜車（標準車廂）門票，優惠期至本月30日，精明的香港人一定會把握良機，提早到昂坪市集盡情打卡，感受聖誕氣氛。