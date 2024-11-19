醫健：成視在人：落後地區學童 矯視助追夢

奧比斯的兒童屈光不正計劃（REACH）旨在減少落後地區學童的視力障礙問題，單是去年，已累計進行了210萬次的眼睛篩查。我們未來的目標是在孟加拉800間學校，為超過40萬名學童進行眼睛檢查，希望盡早發現學童的屈光不正情況，及早矯正。

篩查屈光不正 轉介治療 目前，我們團隊正在這些學校為6至18歲學童進行篩查，方法是先培訓學校老師，再由學校老師為學生提供眼睛檢查，並將有需要個案轉介到奧比斯建立的視力中心或合作醫院作進一步檢查或治療。

14歲女孩Kunti夢想成為一名醫生，在學校的篩查中發現她有屈光不正，團隊及時為她配置矯視眼鏡。她說：「現在我無論坐在課室哪個地方，都可以清楚看到黑板。」與她一樣情況的還有男孩Prince，他熱愛足球，希望成為職業足球員，他同是透過篩查計劃被診斷有屈光不正，以及要佩戴眼鏡。

像Kunti及Prince的學童還有很多，視力問題不但影響學業，長遠更影響未來工作。透過REACH計劃，我們希望可以有更多學童在視力惡化之前獲得矯正，能夠愉快地學習及成長。

奧比斯