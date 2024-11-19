冬季流感逼到埋身 逾7成兒童未打針

現免疫負債 中招重症威脅大 冬季流感殺到，惟兒童普遍未接種季節性流感疫苗，最新接種率只得26%，平均4個兒童一個未打針。可是最新數據顯示，本港累計已錄得34宗兒童流感嚴重併發症或死亡個案。傳染病專家擔心，新冠疫情後已取消口罩令，人與人接觸更頻繁，會出現「免疫負債」，令流感更大機會爆發，促兒童快打針。

根據24/25年度季節性流感疫苗接種計劃統計數字，本港18歲或以下接種人數為約12.1萬人，接種率僅26%，較全球兒童接種率的29%為低。而本港65歲或以上人士流感疫苗接種率有約37.8萬人，顯示兒童流感疫苗接種率偏低。

減活噴鼻式疫苗擴中小學 但截至10月20日，本港累計錄得34宗兒童流感相關的嚴重併發症或死亡個案。港大內科學系傳染病科主任孔繁毅表示，在新冠肺炎疫情期間，市民受社交距離措施限制，接觸病毒的機會亦相對降低，但自從社會復常後，社交活動開始頻繁，受感染的風險隨之增加，尤其是3至5歲兒童，他們在過去3年一直都佩戴口罩，感染呼吸道病毒的風險較低。因此當口罩令解除、社會復常後，兒童感染流感的機會大幅增加，構成「免疫負債」的情況。

呼吸系統科專科曹忠豪醫生稱，季節性流感疫苗接種計劃今年亦實施特別安排，幼稚園和幼兒中心可於同一或不同的外展活動，同時選用滅活針劑流感疫苗和減活噴鼻式流感疫苗。此外，在中、小學亦推出先導計劃，提供減活噴鼻式流感疫苗，期望現行幼稚園及幼兒中心的混合接種模式，可以擴展至中、小學適用。

曹提醒在選擇流感疫苗種類前，接種人士應留意個別疫苗的接種條件，例如減活噴鼻式流感疫苗只適合2至49歲健康及沒有懷孕人士接種；滅活針劑流感疫苗則適合6個月或以上的健康或患有慢性疾病人士接種。由於減活噴鼻式流感疫苗可以無痛的形式接種，對於害怕打針的兒童而言，有助減少打針哭鬧情況並有效建立第一道防線，進一步提高學童接種率。

另外，有機構推出計劃，於周六（23日）下午2至6時為全港市民及香港聖約翰救傷隊免費接種流感疫苗。